Біля парламенту Грузії протести через відновлення прямого авіасполучення з РФ

Кілька тисяч людей у Тбілісі у п’ятницю ввечері зібрались на акцію протесту біля грузинського парламенту, протестуючи проти відновлення прямого авіасполучення між Росією і Грузією, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Interpressnews.

Учасники мітингу, які скандують "Ні російським польотам", вимагають негайної заборони прямих авіарейсів із Росії. Серед присутніх – політики, громадські активісти та пересічні громадяни, зазначає видання.

Учасники акції кажуть, що відновлення прямого авіасполучення між Росією і Грузією наражає країну на серйозний ризик, і країна може залишитися без статусу кандидата в члени ЄС. Крім того, на їхню думку, через цей факт ціла країна може потрапити під санкції.

Нагадаємо, 19 травня літак російської авіакомпанії Азимут, який виконав перший після чотирирічної перерви прямий рейс із Москви, сів у Тбілісі. Це перший рейс із Москви після зняття обмежень на прямі перельоти між двома країнами. Пасажирів на борту літака російської авіакомпанії на честь цієї події пригощали шампанським.

Водночас в аеропорту відбулась акція протесту грузинської опозиції та інших противників відновлення прямих авіарейсів до Росії. До летовища стягнули посилені наряди правоохоронців.