Кулеба: Португалія приєдналась до "коаліції винищувачів"

Португалія приєдналася до авіаційної коаліції, а також готова тренувати українських пілотів і механіків, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба із посиланням на сайт МЗС.

Кулеба висловив вдячність уряду Португалії за рішення приєднатися до авіаційної коаліції шляхом тренування українських пілотів та механіків на бойових літаках західного типу.

"Португалія продемонструвала лідерство, долучившись до танкової коаліції. Враховуючи інтенсифікацію російських ракетних обстрілів українських міст і сіл, критично важливо, аби Україна мала спроможність скинути Росію з українського неба" , — наголосив міністр.

Португальська сторона також підтвердила готовність надалі підтримувати Україну на її шляху до членства в Європейському Союзі.

Крім того, глави МЗС України та Португалії скоординували позиції в контексті підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі. Дмитро Кулеба підкреслив важливість ухвалення лідерами Альянсу політичного рішення про визначення алгоритму вступу України в НАТО.

Нагадаємо, президент США Джо Байден на саміті "Великої сімки" (G7) в Японії підтвердив участь Вашингтона у "коаліції винищувачів" — американці планують тренувати українських льотчиків на бойових літаках четвертого покоління, зокрема й F-16.

За інформацією NBC, США разом з союзниками хочуть передати Україні винищувачі F-16, однак коли це відбудеться невідомо.