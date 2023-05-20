Politico: Байден після зустрічі із Зеленським оголосить про нову військову допомогу Україні
Президент США Джо Байден збирається оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 375 млн доларів після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським на саміті G7, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Politico.
Джерела видання повідомили, що в пакет допомоги увійдуть артилерійське знаряддя, бронетехника та протитанкові засоби.
"Це обладнання, яке США і союзники постачали в минулому, але яке дуже необхідне напередодні боїв, що очікуються навесні і влітку", - пише видання.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський поїде на саміт G7 у Японії. Там він планує провести зустріч з президентом США Джо Байденом.