ППО збила усі "Шахеди" над Києвом: уламки пошкодили 2 будинки і автомобілі

Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі "Шахеди", які атакували Київ вночі 20 травня. Внаслідок падіння уламків збитих безпілотників пошкоджено 2 житлові будівлі, приміщення СТО та автомобілі, попередньо обійшлося без постраждалих, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

"Цією ночі агресор знову здійснив масовану атаку дронами. За попередньою інформацією, були застосовані баражуючі боєприпаси "Shahed".

Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобами нашої ППО. Ударів по Києву не допущено".

Начальник КМВА також уточнив інформацію про наслідки падіння уламків збитих безпілотників на територію Києва:

у Дніпровському районі сталося загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована, без жертв;

у Дарницькому районі пошкоджено будівлі СТО та припарковані автомобілі;

у Печерському районі пошкоджені вікна житлового будинку;

у Соломʼянському районі пошкоджено дорожнє покриття і автотранспорт.

За словами Попка, інформація про потерпілих наразі не надходила.

Раніше начальник КМВА повідомив, що у Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі загорівся дах багатоповерхівки, падіння уламків також було зафіксоване у Дарницькому і Солом’янському районах.