Повітряні сили: Київщину вночі атакували 18 "шахедів"

Російські окупанти в ніч на 20 травня запустили на Київську область 18 БПЛА "Шахед", усі збиті, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили.

Після опівночі російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами "Shahed-136/131", які спрямували на Київщину.

Усі знищено силами та засобами повітряного командування "Центр" Повітряних Сил.

Також наприкінці доби 19 травня на східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено два ударні дрони типу "Shahed", а на південному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Південь" знищено розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР".

За добу українська авіація вилітала до 30 разів, аби організувати прикриття.