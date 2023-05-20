Генштаб: Окупанти втратили ще близько 700 вояк та 19 артсистем

Російські окупанти лише за добу втратили 19 своїх артилерійських систем, 6 засобів ППО та десятки техніки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 202430 (+670) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3781 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7382 (+5) од,

артилерійських систем – 3229 (+19) од,

РСЗВ – 564 (+0) од,

засоби ППО ‒ 325 (+6) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32),

крилаті ракети ‒ 1011 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6103 (+20) од,

спеціальна техніка ‒ 423 (+4).

Дані уточнюються.