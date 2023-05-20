SpaceX вивела на орбіту 22 одиниці новітніх супутників V2 mini

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, запустила чергову партію супутників в космос. Цього ж разу вивела на орбіту 22 одиниці новітніх V2 mini, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Twitter-акаунт SpaceX.

Watch Falcon 9 launch the Iridium OneWeb mission to orbit https://t.co/bJFjLCilmc https://t.co/MgVTD7Vu0j — SpaceX (@SpaceX) May 19, 2023

Повне відео запуску ракети

Ракета Falcon 9, яка була укомплектована космічними супутниками наступного покоління Starlink, була запущена на станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

Момент запуску ракети

Під час операції перший ступінь ракети повернувся на Землю близько через 8 хвилин й приземлився на безпілотний корабель "A Shortfall of Gravitas", який був розташований в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/yBjjF8J52x — SpaceX (@SpaceX) May 19, 2023

Момент приземлення першого ступеня

Чим особливі новітні V2 mini?

Маск представив супутники нового покоління в лютому 2023 року. Наступне покоління відрізняється від попереднього більш потужними антенами та доступом до нового набору частот, що, зі свого боку, забезпечує більшу пропускну здатність.

Вага супутника становить близько 830 кг. Це, до речі, скоротило кількість апаратів, які можна розмістити в Falcon 9 майже в три рази.