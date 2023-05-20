Зеленський з Японії: Сьогодні мир стане ближчим
Президент Володимир Зеленський вранці 20 травня анонсував перемовини з лідерами країн-партнерів у Японії, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Зеленський у Telegram.
"Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України.
Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги.
Сьогодні мир стане ближчим".
Нагадаємо:
Минулого тижня Зеленський здійснив турне країнами Європи. Зокрема, український президент перебував з візитом у Римі та Ватикані. Потім він відвідав Німеччину і Францію.
Також Зеленський перебував із візитом у Лондоні.
У п'ятницю Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де взяв участь у саміті Ліги арабських держав. За даними Bloomberg, Зеленський звідти полетить на військовому літаку США до Японії.