В "Укрзалізниці" нагадали українцям як краще дістатись до Польщі

"Укрзалізниця" перевезла 124,6 тисячі пасажирів до Хелма та зворотно. Це один з найпопулярніших маршрутів до Польщі, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegram-канал "Укрзалізниці".

У компанії нагадали що дістатись до Хелма можна такими рейсами:

№93/94 Харків - Хелм (через Київ). Відправка поїзда з Харкова - о 14:07, прибуття до Хелма - о 12:14;

№23/24 Київ - Хелм. Поїзд відправляється з Києва о 22:30 і прибуває до Хелма о 12:14.

А ось потяг №19/20 Київ - Хелм був призначений для того, щоб розширити можливості українців зручно діставатись Варшави. Він відправляється з Києва о 18:14 і прибуває до Хелма о 05:00.

"Пасажири, які планують далі рухатись до Варшави, можуть відпочивати у вагонах до 06:30 ранку, а після - зручно пересісти на польський поїзд ІС21010, який відправляється о 07:00 та прибуває до Варшави о 10:12" , - сказано в повідомленні.

"Укрзалізниця" нагадала, що квитки на всі рейси доступні для придбання в застосунку, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів. А ось квитки на польський потяг, яким пасажири рейсу №19/20 діставатимуться до Варшави, можна придбати або заздалегідь онлайн в застосунку польської залізниці або прямо на місці - у перонного касира. Розрахуватись за квиток можна можна або готівкою (в злотих), або карткою будь-якого банку.

Раніше ми писали, що АТ "Укрзалізниця" відновило транзит української сільськогосподарської продукції на експорт через територію Польщі, припинений 15 квітня.

Також повідомлялося, що з 24 квітня "Укрзалізниця" запустила новий безпересадковий вагон сполученням Відень - Чоп - Відень. Він дозволить зручніше повертатися з Австрії та Угорщини до України.