Зеленський зустрівся з прем'єрами Британії та Італії в Японії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Британії Ріші Сунаком в Японії. Також гарант провів зустріч з главою уряду Італії Джорджею Мелоні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Офіс президента.

Володимир Зеленський зустрівся з прем'єрами Британії та Італії на полях саміту країн "Великої сімки", який проходить в Хіросімі.

Зеленський та Сунак обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих у межах візиту президента до Британії 14 травня. Також політики поговорили про розвиток двосторонніх відносин і скоординували позиції напередодні саміту G7.

Також президент України у Хіросімі зустрівся з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні. Лідери обговорили попередні домовленості, які були ухвалені 13 травня під час зустрічі у Римі.

Крім того, Зеленський та Мелоні обговорили політичну підтримку, вдосконалення протиповітряної оборони України, а саме навчання українських пілотів.

Зеленський приїхав на саміт G7

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 травня, прибув на саміт "Великої сімки" в Японію. Відомо, що глава держави у Хіросімі зустрінеться з президентом США Джо Байденом, а також з прем'єром Японії.

За даними видання Politico, американський президент Джо Байден після зустрічі з Володимиром Зеленським оголосить новий пакет допомоги Україні на суму 375 млн доларів.