Президент Бразилії заявив, що Зеленський проігнорував зустріч із ним на саміті G7

Президент України Володимир Зеленський не прийшов на заплановану зустріч під час саміту "Великої сімки" у Японії﻿. Про заявив президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, повідомляє Ділова столиця.

"Було призначено двосторонню зустріч з Україною. Ми чекали та отримали інформацію про те, що вони затримуються. Тим часом я прийняв президента В'єтнаму. Коли він поїхав, Україна не з'явилася. У Зеленського безумовно була інша зустріч. Я не був розчарований, я був засмучений, бо хотів би зустрітися з ним. Зеленський дорослий і знає, що робить" , — стверджує політик.

Президент Бразилії також розкритикував президента США Джо Байдена за заяву про те, що війна в Україні має завершитися капітуляцією Росії.

"Вчора ви бачили промову Байдена, із закликом переслідувати Путіна, поки він не здасться, не заплатить за все. Ця промова не допомагає, на мій погляд. Що допомагає, так це заклики "люди, давайте спершу сядемо, охолоньмо і поговорімо. Іноді, це потребує часу" , — сказав Лула да Сілва.

Раніше президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив про своє бажання виступити посередником у мирних переговорах між Україною та Росією.