Удар по Дніпру: є "прильоти", але більшість цілей збили

Російські війська вночі випустили по Дніпропетровській області понад 20 ракет та дронів. Більшість цілей збили сили ППО, але зафіксовано чотири "прильоти".﻿ Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Цієї ночі захисники з ПВК "Схід" збили над нашою областю 15 безпілотників та 4 крилатих ракети. Однак, на жаль, є і "прильоти" , - йдеться у повідомленні глави ОВА.

Повідомляється, що у Дніпровському районі через ракетний удар поранено 27-річного чоловіка. Він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Також пошкоджено декілька будівель рятувального підрозділу. Виникли дві пожежі, які вже загасили. Знищено понад 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджено. Побито 25 приватних машин та 2 автобуси.

Потрапляння сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Внаслідок удару постраждали 3 будівлі.

За словами голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, після нічних ударів сталося дві пожежі, вони вже ліквідовані рятувальниками.

В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Виявили там і уламки ракети.

Усього вночі постраждали 7 людей. Жінки 52 та 70 років – у лікарні. "Зачепило" 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних, а також дитсадок, магазини та адмінбудинки. Розбито 6 авто.

Дніпро останнім часом часто страждає від російських атак ракетами, а також дронами-камікадзе. Востаннє вибухи у Дніпрі лунали у суботу ввечері, 20 травня, тоді місцева влада повідомляла про роботу сил ППО. Моніторингові групи повідомили, що тоді, ймовірно, росіяни випустили по місту ракету "Іскандер".

Зазначимо, що останніми тижнями росіяни активізували свої атаки по Україні. Зазвичай атаки відбуваються в нічний час.

Росіяни роблять це для того, щоб ускладнити роботу сил ППО, а також виснажити українців.