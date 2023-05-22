Генштаб: РФ за добу втратила 700 військових та літак
За минулу добу російська армія втратила понад 700 військових, 19 артилерійських систем, літак та іншу техніку.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько (+720) осіб;
- танків ‒ 3785 (+2),
- бойових броньованих машин ‒ 7407 (+9),
- артилерійських систем – 3278 (+20),
- РСЗВ – 565 (+1),
- засобів ППО ‒ 327 (+0),
- літаків – 309 (+1),
- гелікоптерів – 294 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2830 (+8),
- крилатих ракет ‒ 1011 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6129 (+14) од,
- спеціальної техніки ‒ 427 (+2).
Дані уточнюються, додали в Генштабі.