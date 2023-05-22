Генштаб: РФ за добу втратила 700 військових та літак

Генштаб: РФ за добу втратила 700 військових та літак

За минулу добу російська армія втратила понад 700 військових, 19 артилерійських систем, літак та іншу техніку.

Про це йдеться﻿ у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько (+720) осіб;
  • танків ‒ 3785 (+2),
  • бойових броньованих машин ‒ 7407 (+9),
  • артилерійських систем – 3278 (+20),
  • РСЗВ – 565 (+1),
  • засобів ППО  ‒ 327 (+0),
  • літаків – 309 (+1),
  • гелікоптерів – 294 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2830 (+8),
  • крилатих ракет ‒ 1011 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6129 (+14) од,
  • спеціальної техніки ‒ 427 (+2).

Дані уточнюються, додали в Генштабі.

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