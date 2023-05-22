Генштаб: РФ за добу втратила 700 військових та літак

За минулу добу російська армія втратила понад 700 військових, 19 артилерійських систем, літак та іншу техніку.

Про це йдеться﻿ у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько (+720) осіб;

танків ‒ 3785 (+2),

бойових броньованих машин ‒ 7407 (+9),

артилерійських систем – 3278 (+20),

РСЗВ – 565 (+1),

засобів ППО ‒ 327 (+0),

літаків – 309 (+1),

гелікоптерів – 294 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2830 (+8),

крилатих ракет ‒ 1011 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 6129 (+14) од,

спеціальної техніки ‒ 427 (+2).

Дані уточнюються, додали в Генштабі.