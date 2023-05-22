ЦНС: Росіяни змушують чоловіків на захоплених землях вступати до армії РФ

На окупованих територіях Запорізької області загарбники заарештовують чоловіків, щоб потім під тиском змушувати їх вступати до лав армії РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти намагаються заарештувати якнайбільше чоловіків на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, щоб потім тиснути на них з метою мобілізації до лав російських окупаційних військ.

Чоловіків заарештовують із найменшого приводу, зокрема, за порушення комендантської години, яку встановила окупаційна адміністрація. Після цього затриманих відвозять до польових таборів, де на них уже чекають завезені з РФ ув'язнені, які погодилися воювати на боці Росії. Злочинці чинять тиск на затриманих, схиляючи їх до служби в окупаційній армії" , - стверджують у ЦНС.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, на Херсонщині ворог також примусово мобілізує чоловіків, які отримали громадянство РФ