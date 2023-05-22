Енергоатом: Запорізька АЕС через обстріл знову відключилася від електромережі

У ніч на 22 травня внаслідок обстрілу військ РФ відключилась лінія електропередач, яка живила Запорізьку АЕС. Нині станція живиться від дизельних генераторів, пального вистачить на 10 днів. Це всьоме після початку російської окупації на електростанції стався блекаут.

Про це йдеться﻿ в повідомленні "Енергоатому".

"В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу" , — йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що окупація Запорізької атомної електростанції Росією погіршує умови підтримання станції "на межі ядерної та радіаційної аварії".

Російські війська окупували Запорізьку АЕС у березні 2022 року. Наразі енергооб'єкт не працює, а зовнішнє живлення потрібне станції для забезпечення роботи насосів охолодження ядерного матеріалу енергоблоків.