Британська розвідка: РФ створює авіаційну групу для атак на Україну
Розвідка Великої Британії повідомила, що Росія, ймовірно, створює нову "елітну" штурмову авіаційну групу під кодовою назвою "Шторм", яка діятиме над територією України, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.
За даними відомства, до складу підрозділу можуть увійти щонайменше одна ескадрилья винищувачів-бомбардувальників Су-24 і Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів.
Таке поєднання типів літаків свідчить про те, що група буде виконувати головну роль в ударах по наземних цілях, додали у розвідці.
Відомство з посиланням на російські ЗМІ зазначає, що Міноборони РФ прагне залучити висококваліфікованих і мотивованих пілотів, пропонуючи великі грошові виплати, а також відкриває набір для льотчиків у відставці.
"Створення групи демонструє, як Росія оцінює свої регулярні військово-повітряні ескадрильї, які серйозно недопрацьовують у виконанні своєї основної функції – завданні авіаударів по українській лінії фронту", – йдеться у повідомленні.
Раніше в британській розвідці повідомляли, що Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні і намагається послабити протиповітряну оборону. Для цього росіяни почали використовувати неозброєні безпілотники.