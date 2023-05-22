ЄС вимагатиме від неурядових організацій розкривати фінансування з третіх країн - ЗМІ

Європейська Комісія має намір зобов'язати неурядові організації та інші установи в країнах ЄС розкривати інформацію про будь-яке фінансування, отримане ними з-за меж спільноти. Про це, з посиланням на DW, повідомляє Європейська правда.

За даними ЗМІ, Єврокомісія підготувала законопроєкт, що входить до пакета документів ЄК під назвою "Захист демократії", який планують представити в червні.

Документ передбачає створення національного реєстру з інформацією про те, чи фінансують такі організації, як НУО, бізнес-асоціації, PR-агентства та приватні мовленнєві компанії, країни, що не входять до ЄС. До нього можуть бути включені такі відомі організації, як Transparency International.

Грошові потоки з країн, що не входять до ЄС, які мають на меті вплинути на громадську думку, мають бути розкриті, сказала єврокомісарка з питань політики збереження європейських цінностей та транспарентності Віра Юрова, яка просуває цю ініціативу.

Ідея полягає в тому, щоб показати, чи впливають авторитарні уряди в таких країнах, як Росія, Китай або держави Близького Сходу, на громадську думку або політичні рішення в ЄС, щоб схилити їх на свою користь.