Агросектор України цього року втратить ще 10%, - прогноз

Аграрне виробництво в Україні у 2023 році знизиться на 10%. Минулого року втрати становили майже 30%.﻿ Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Висоцький наголосив, що український агросектор показав, що може швидко адаптувався до роботи в умовах війни навіть попри втрату виробництва.

За його словами, протягом останніх тижнів важливим є питання збереження експорту української продукції. Він підкреслив, що через обмеження в роботі зернового коридору Україна експортує більше агропродукції в напрямку ЄС.

Нагадаємо, за даним Держстату, падіння ВВП України у 2022 році становило 29,1%. У сільському господарстві падіння будо на рівні 28,4%.

Відзначимо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що економічна ситуація в Україні значно покращилася. Після значного скорочення економіки минулого року у 2023 році очікується зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на рівні 3,2%.