Guardian: Китай обурився через комюніке саміту країн G7

Китай звинуватив країни "Великої сімки" у співпраці, мета якої "наклеп і атака", після їхнього саміту в Японії, де опублікували комюніке із критикою Пекіна та попередженнями для нього, повідомляє Новое время.

Про це пише The Guardian.

У спільному документі США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Канади йдеться, зокрема, про прагнення до "конструктивних і стабільних відносин" з Китаєм — "зменшення ризиків", а не "розрив" відносин з Пекіном. Водночас країни занепокоєні мілітаризацією Східно-Китайського і Південно-Китайського морів, можливою агресією Китаю щодо Тайваню і проблемами з правами людини в Сіньцзяні й Тибеті.

Також лідери "четвірки" — Австралія, Індія, Японія та США — виступили з непрямою критикою щодо КНР, закликавши до "миру і стабільності в Індо-Тихоокеанському морському просторі".

У відповідь міністерство закордонних справ Китаю в суботу, 20 травня, звинуватило G7 у "перешкоджанні міжнародному миру, підриві регіональної стабільності та стримуванні розвитку інших країн". Через два дні там викликали посла Японії, щоб висловити протест через слова на саміті про "ажіотаж довкола питань, пов’язаних з Китаєм".

Також після заяви прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака, що Китай — найбільший виклик безпеці та процвітанню світу" — Пекін закликав Лондон припинити "наклеп", щоб уникнути подальшої шкоди двостороннім відносинам країн.

Окрім цього, після публікації комюніке китайські регулятори оголосили, що американський виробник мікросхем, компанія Micron Technology, не пройшла двомісячну перевірку безпеки. Тепер критичній інфраструктурі КНР хочуть заборонити використовувати її продукцію.