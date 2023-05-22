РосЗМІ повідомили, що машина патріарха Кирила потрапила в ДТП у Москві

Одразу кілька російських Telegram-каналів повідомили про те, що в Москві потрапив в аварію автомобіль, Aurus, який, можливо, належить патріарху Кирилу, повідомляє Українська правда.

"Автомобіль Aurus, що, можливо, належить патріарху Кирилу, потрапив у ДТП у центрі Москви.

Хто перебував в авто − невідомо. Кремлівські ЗМІ пишуть, що машина належить патріарху Кирилу. Інформація офіційно не підтверджена" , - повідомив телеграм-канал Astra.

Схожі повідомлення також опублікували інші пабліки. База повідомляє, що, аварія сталася о 6:30 ранку на перетині проспекту Миру і Лікарняного провулка. Автомобіль "Вольво" виїжджав з провулка, коли в нього врізався "Аурус".

Унаслідок зіткнення машин постраждала одна людина, але від госпіталізації вона відмовилася.

База пише, що за попередніми даними, машина Aurus закріплена за патріархом Кирилом, але чи був він сам в автомобілі − поки невідомо.

Пабліки також поширили фото і відео з місця аварії.

Водночас російський "Інтерфакс" із посиланням на джерело в РПЦ повідомив, що інформація ЗМІ про аварію з машиною патріарха Кирила не відповідає дійсності.

За словами співрозмовника, нібито станом на 9:50 автомобіль Aurus із патріархом Кирилом під'їжджав до храму Христа Спасителя.