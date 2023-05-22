МАГАТЕ розробляє проєкт угоди щодо Запорізької АЕС — The Washington Post

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі розробляє проєкт угоди щодо Запорізької АЕС, щоб забезпечити безпеку електростанції напередодні українського контрнаступу, повідомляє Новое время.

Про це пише газета The Washington Post.

За її даними, план Гроссі включає п’ять принципів:

заборона на розміщення на ЗАЕС важкої військової техніки та військових,

заборона на ведення вогню з території та в бік електростанції,

забезпечення безпеки,

захист усіх зовнішніх ліній електропередачі,

контроль за дотриманням вищевказаних принципів.

Раніше повідомлялося, що очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує представити угоду з Україною та Росією щодо захисту ЗАЕС в Раді Безпеки ООН у травні.

Запорізька АЕС — найбільша в Європі та третя у світі за сукупною потужністю атомна електростанція. Була захоплена російськими військами 4 березня 2022 року під час битви за Енергодар.