Ігнат: У ППО все ще недостатньо засобів проти балістичних ракет

Протиповітряна оборона України не має достатньо можливостей, аби протистояти великій кількості балістичних ракет, які застосовують російські окупаційні війська. Для покращення ситуації необхідна більша кількість систем ППО, таких, як Patriot та SAMP/T, повідомляє Укрінформ.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Атакували з різних напрямків. Цього разу наш східний форпост – це Дніпро – зазнав атаки. Летіли з різних напрямків: дрони-камікадзе з півдня і з півночі, тому була оголошена повітряна тривога, де була загроза прориву цих дронів. Дрони-камікадзе створені для того, що долати ППО, але, як бачимо на південному і на східному напрямку, 20 дронів були знищені" , — зазначив Ігнат.

Водночас він наголосив, що протиповітряна оборона не має достатніх потужностей, аби протистояти саме балістичним ракетам.

"На жаль, немає достатньо у нас засобів проти балістики. Маємо системи Patriot на бойовому чергуванні, але, зрозуміло, що цього вкрай недостатньо, щоб перекрити усі необхідні напрямки, усі великі міста, усі важливі об’єкти критичної інфраструктури. Бо саме по таких об’єктах у Дніпрі, по військових та об’єктах інфраструктури сьогодні цілив ворог" , — відзначив речник.

За його словами, наразі Україна очікує на системи SAMP/T, які скоро також будуть на бойовому чергуванні.