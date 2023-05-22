Добрива та зерно: 6 президентів з Африки прибудуть в Україну з "місією"
В червні 2023 року Україну і Росію планує відвідати делегація з шести африканських президентів. Вони хочуть наростити експорт збіжжя з України і домовитись про експорт добрив з Росії. Про це повідомив переговорник Жан-Ів Олів'є в інтерв'ю Associated Press, повідомляє Українська правда.
"Делегація з шести африканських лідерів має намір провести переговори з Києвом і Москвою. Вони хочуть "ініціювати мирний процес", але також порушити гостре питання про те, як можна заплатити Росії, що перебуває під жорсткими санкціями, за експорт добрив, яких відчайдушно потребує Африка", - заявив переговорник.
Повідомляється, що Олів'є протягом 6 місяців працював над організацією цих переговорів.
За його словами, африканські лідери також планують обговорити як наростити експорт зернових вантажів з України в умовах війни і можливість обміну полоненими.
Африканська делегація хоче відвідати обидві країни в червні 2023 року з "миротворчою місією".
Олів'є прибув до Москви і також поїде до Києва на зустрічі з високопосадовцями, щоб опрацювати "логістику" майбутніх переговорів.
За його словами, шість африканських президентів, ймовірно, будуть змушені їхати до Києва нічним поїздом з Польщі.
Йдеться про президентів Південної Африки, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди і Замбії.
Олів'є заявив, що ці переговори схвалили в США, ЄС, ООН, Африканський Союз і Китай, а президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін погодилися прийняти африканську делегацію.
Ключовою відправною точкою для Африки є зерно і добрива.
Війна серйозно обмежила експорт зерна з України та добрив з Росії, що загострило глобальну продовольчу безпеку і голод.
Африка була одним з найбільш постраждалих континентів.
Минулого тижня Росія погодилася на двомісячне продовження угоди, яка дозволяє Україні відправляти зерно через Чорне море в інші країни світу, і шість африканських президентів хотіли б, щоб ця угода була продовжена.
За словами Олів'є, вони також хочуть обговорити шляхи, які полегшать африканським країнам отримання поставок і оплату російських добрив.
Російські добрива не перебувають під міжнародними санкціями, але США і деякі західні країни наклали санкції на російські вантажні судна.
Доступ Росії до SWIFT також обмежений санкціями, через що африканським країнам важко замовляти та оплачувати критично важливі добрива.
"Нам потрібно буде мати вікно, через яке SWIFT буде уповноважений для цього конкретного пункту...Це буде на столі переговорів, і ми сподіваємося, що в такому випадку ми отримаємо підтримку росіян щодо зерна з України, і ми отримаємо підтримку українців, щоб знайти можливості для платежів і поставок російських добрив", - заявив Олів'є.