Боррель: Тренування українських пілотів на літаках F-16 вже почалися (Оновлено)

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що тренування українських пілотів на літаках F-16 вже почалися, а також сподівається, що Україна невдовзі отримає бойові літаки F-16, повідомляє Укрінформ.

Про це він сказав перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

"Це була добра ідея та добрі слова, що надійшли від G7. Нарешті вони вирішили підготувати основу для надання Україні бойових літаків, яких вона потребує. Тренування пілотів вже розпочалися, це перша річ, яку треба було зробити. Я сподіваюся, що невдовзі ми зможемо надати Україні зброю такого роду" , – зазначив високий представник ЄС.

Оновлено. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував заяву Борреля про початок тренувань пілотів.

Відповідаючи на запитання﻿ Liga net, чи відомі терміни, коли тренування таки розпочнуться, він сказав "Ні, але от-от" .

Раніше США дали "зелене світло" для третіх країн, які можуть об’єднати зусилля з постачання Україні бойових літаків F-16. Переговори з цього приводу тривають. Кілька європейських держав оголосили про початок програм підготовки українських військових льотчиків для використання такої бойової техніки.