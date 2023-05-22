Лукашенко їде до Путіна для обговорення "проблем у відносинах"

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко зустрінеться у середу в Москві з Володимиром Путіним, щоб обговорити "проблеми, яких взагалі не має бути, у відносинах", повідомляє Українська правда.

Про це Лукашенко заявив під час зустрічі з послом Росії Дмитром Крутим

"Як мені доповідає уряд, ну майже немає жодних проблем. Я в це мало вірю. Я бачу по ситуації, що все-таки проблеми є, нестикування якісь. Іноді бюрократизм. Хто в цьому винен? Щоб ось, зустрічаючись післязавтра в Москві, ми з президентом Росії Путіним могли обговорити і зняти ті проблеми, яких узагалі не повинно бути в наших відносинах" , — сказав він.

Лукашенко додав, що зазвичай зустрічається з Путіним "не для того, щоб подивитися один на одного, хоча це теж важливо". На його думку, мають значення настрої президентів.