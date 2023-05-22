На Бєлгородщині вибухи: "Російські батальони" просять не чинити опір

"Русский добровольческий корпус", бійці якого стверджують, що воюють на боці України, заявив, що виконує бойові завдання на території РФ, а легіон "Свобода Росії" закликав жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і "не чинити опір", повідомляє Українська правда.

Зранку 22 травня бійці "русского добровольческого корпуса" повідомили, що перебувають на території Росії.

Зокрема, бійці опублікували відео на фоні дорожних знаків про початок населених пунктів Любимовка, Безлюдовка, Чуровичи.

Тим часом легіон "Свобода Росії", який воює на боці України, записав відеозвернення із закликом до росіян боротися за вільну від Путіна Росію.

Потім легіон опублікував звернення до жителів прикордонних російських регіонів: "Залишайтеся вдома, не чиніть опір і не бійтеся: ми вам не вороги. На відміну від путінських зомбі, ми не чіпаємо цивільних і не використовуємо їх у своїх цілях".

Там також пообіцяли опублікувати деталі згодом.

Російські ресурси поширюють відео і повідомляють про знищення прикордонного пункту "Грайворона".

Місцеві поширюють відео із волаючою у Бєлгороді сиреною, водночас губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що з ранку Грайворонський міський округ перебуває під обстрілом: "Обійшлося без постраждалих мирних жителів".

Гладков заявляє, що спрацювала російська ППО, а частина ракети впала в город приватного житлового домоволодіння в селі Антонівка.⠀

Також він заявляє про мінометним обстріл села Козинка. У селі Гора-Поділ, за його словами, загорівся склад сіна, у Грайвороні снаряди влучили на територію автотранспортного підприємства. Російський губернатор заявив, що оперативні служби РФ починають "подворовий обхід територій".