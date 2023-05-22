Volkswagen повідомив про продаж російських активів

Volkswagen Group завершила продаж своєї частки у Фольксваген Груп Рус. Покупцем стала Арт-Фінанс за підтримки російського дилера Авілон, повідомляє Новое время.

Автоконцерн продав також місцеві дочірні компанії Фольксваген Компоненти та Сервіси, Сканія Лізинг, Сканія Фінанс, Сканія Страхування, йдеться в повідомленні Volkswagen Group.

Згідно з заявою компанії, "з реєстрацією угоди право власності на частки у статутному капіталі ТОВ Фольксваген Груп Рус та його дочірніх товариств переходить від продавців до покупця".

Угода включає виробничі потужності у Калузі, структуру імпортера (дистрибʼюторський та післяпродажний бізнес), а також складські та фінансові послуги з усіма повʼязаними з ними співробітниками.

Раніше повідомлялося, що Volkswagen отримав схвалення Кремля на продаж російських активів за зниженою ціною.

Кожна західна компанія, яка хоче вийти з ринку Росії та продати свої активи зобов’язана переказати прямий внесок в російський держбюджет. Приблизно 2 000 заявок про вихід з російського ринку чекають на схвалення, але лише щоб розглянути їх всі, знадобиться щонайменше 8 років.