Кабмін покращив прогноз зростання української економіки

Кабінет міністрів підвищив прогноз зростання ВВП України у 2023 році до 3,2%.﻿ Раніше уряд оцінював зростання економіки в 1%, а Нацбанк нещодавно поліпшив прогноз з 0,3% до 2%, повідомляє Новое время.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Сьогодні ми перебуваємо в значно кращій економічній ситуації порівняно з періодом рік тому… Ми утримуємося від монетарного фінансування у 2023 році, а прогноз зростання ВВП підвищено до 3,2%" , — повідомив він.

Марченко додав, що інфляція знижується швидшими темпами, ніж спочатку прогнозувалося, — з 26,6% у грудні 2022 року до 17,9% у квітні 2023 року, проте він не уточнив оновлений прогноз інфляції.

Також міністр фінансів подякував бізнесу за підтримку бюджету в складний воєнний час, зазначивши, що за умови падіння ВВП 2022 року на 29,1% податкові надходження до загального фонду держбюджету (без урахування низки чинників, як-от приріст завдяки інфляції та вимушене тимчасове невідшкодування ПДВ) зросли на 2% - до 627,7 млрд грн.