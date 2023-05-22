У Міноборони повідомили, яку частину Бахмута контролюють ЗСУ
У Бахмуті тривають бої, ситуація суттєво не змінилася. Наразі ЗСУ контролюють деякі певні об‘єкти та приватний сектор в районі "Літак". Росіяни проводять зачистку в районах міста, які взяли під контроль.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Продовжується боротьба за панівні висоти на флангах - півночі та півдні передмістя. Наші бійці не дають ворогу можливості там закріпитись", — повідомила вона.
За її словами, російські війська стягують додаткові сили та засоби. Водночас наступальний потенціал противника суттєво знижений.
"Ворогу завдані величезні втрати, ми виграли час для певних дій, про які можна буде розказати згодом", — додала Маляр.