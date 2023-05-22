У Міноборони повідомили, яку частину Бахмута контролюють ЗСУ

У Бахмуті тривають бої, ситуація суттєво не змінилася. Наразі ЗСУ контролюють деякі певні об‘єкти та приватний сектор в районі "Літак". Росіяни проводять зачистку в районах міста, які взяли під контроль.

Про це повідомила﻿ заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Продовжується боротьба за панівні висоти на флангах - півночі та півдні передмістя. Наші бійці не дають ворогу можливості там закріпитись" , — повідомила вона.

За її словами, російські війська стягують додаткові сили та засоби. Водночас наступальний потенціал противника суттєво знижений.