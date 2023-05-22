Шольц: Україна не зможе швидко вступити до НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляє, що "в осяжному майбутньому" Україна не зможе стати членом НАТО, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв'ю Welt.

"Усім зрозуміло, що в осяжному майбутньому цього не станеться. Зокрема, тому, що критерії НАТО включають цілу низку умов, які Україна наразі не може виконати" , – зазначив Шольц.

Водночас він зауважив, що у майбутньому буде обговорюватись питання про гарантії безпеки для України, зокрема про те, "наскільки ми будемо оснащувати Україну зброєю в майбутньому".

"Зрозуміло також, що тоді нам доведеться обговорювати, які гарантії безпеки можуть бути надані в післявоєнній ситуації. Але до цього моменту ми ще не підійшли" , – додав німецький канцлер.

Слід зазначити, що президент Володимир Зеленський та канцлер Олаф Шольц ухвалили спільну декларацію, у якій, серед іншого, Берлін висловлює підтримку руху України до членства в НАТО.