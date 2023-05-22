Чому MacBook — найкращий вибір для професіоналів та любителів технологій

Як стало відомо порталу 9to5Mac, Apple активно працює над новими MacBook Air діагоналлю 13 та 15 дюймів, причому обидві моделі з'являться наприкінці 2023 року та отримають новий 8-ядерний чіп M3 початкового рівня. Ця інформація заперечує попередні інсайти про те, що компанія випустить ноутбуки у другому кварталі.

Apple також готується оновити 13-дюймовий MacBook Pro потужнішою версією процесора M3. Офіційної інформації від компанії поки немає, але підстав вірити джерелам 9to5Mac достатньо, щоб задовольнити шанувальників бренду. Що приваблює людей, які використовують такі ноутбуки для роботи, розберемося у статті.

Якість зборки та продуктивність

Ноутбуки Apple не даремно вважаються продуктами преміум-класу. Елегантний стиль оформлення проявляється у всьому, алюмінієвий корпус не тільки витончено виглядає, але й розрахований на тривалий термін служби. При цьому його легко носити, компактні розміри і вага дозволяють помістити його в ручну поклажу.

Після заміни клавіатури-метелика на традиційну лептоп пропонує комфортно складати електронні листи, есе та інші тексти. Кнопки чуйні, хід зручний.

Потужний процесор власного виробництва набагато швидший. Тобто, можна більше робити і менше чекати.

Простота використання та зв'язок між пристроями

Власники ноутбуків Apple відзначають, як легко розібратися з керуванням. Це завдяки зручному компонуванню та навігації за різними додатками. А з кожним великим оновленням стає ще легше.

Лояльність користувачів також пояснюється добре розвиненою екосистемою. Скануйте камерою iPhone завдання, а потім надсилайте їх через AirDrop на MacBook. Поєднайте обидва пристрої, щоб:

отримати швидкий доступ до фото, повідомлень, нагадувань;

копіювати та вставляти дані між гаджетами;

синхронізувати стрічку новин;

ділитися вкладками Safari.

Фірмова функція Handoff з'єднує ноутбук із iPhone, iPad, Mac, Apple Watch.