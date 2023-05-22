Bloomberg: Китай відмовився купувати російське зерно

Китай відмовився купувати у Росії зерно, попри наполегливі прохання Кремля. Про це пише Bloomberg, повідомляє УНІАН.

Видання зазначає, що Китай останнім часом активно нарощує імпорт пшениці, але не купує російське зерно. Проблемами, що заважають прямим поставкам, називаються фітосанітарні правила і якісь транспортні проблеми.

За даними китайської митниці, в період з січня по квітень цього року основним постачальником пшениці на ринок КНР стала Австралія (59,7%). Також багато зерна китайцям постачають Канада (18,3%) і США (7,9%). А ось на Росію, що має з Китаєм пряме залізничне сполучення, припадає лише близько 0,5% китайського зернового імпорту.

Bloomberg констатує, що пшениця стала винятком у наростальній торгівлі між Китаєм і Росією. Так, на тлі західних санкцій Росія істотно наростила поставки електроенергії та алюмінію в Китай. Але не пшениці.

Міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев вже пообіцяв підняти цю тему на наступному бізнес-форумі з китайцями.