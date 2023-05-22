На аеродромах Білорусі залишається 13 літаків та 12 гелікоптерів РФ – Наєв
Після невдач Росії у війні з Україною Білорусь обмежила співпрацю з РФ до постачання озброєння, боєприпасів та надання полігонів для підготовки мобілізованих. Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє Укрінформ.
При цьому на аеродромах Білорусі все ще залишається 13 літаків та 12 гелікоптерів повітряно-космічних сил РФ, однак окупанти зараз рідко використовують білоруські аеродроми для бомбардувань України.
Він нагадав, що до 6 квітня цього року на території Білорусі перебували три літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Нині на території Білорусі залишається 13 російських літаків та 12 гелікоптерів.
"На даний час на території Білорусі все ще залишається 13 літаків: Су-34 – 8 одиниць, Су-30СМ – 3 одиниці, Су-24МР – 2 одиниці. Також ми спостерігаємо там 12 гелікоптерів Мі-8, Мі-24, Мі-28Н повітряно-космічних сил Росії", – повідомив командувач.