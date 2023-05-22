У Фінляндії розірвали контракт із "Газпромом" на постачання газу трубопроводом

Фінський державний гуртовий постачальник газу Gasum заявив про розірвання контракту на купівлю природного газу у компанії "Газпром експорт" трубопроводами з Росії, повідомляє Європейська правда.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві компанії.

У компанії Gasum був довгостроковий контракт на поставку природного газу трубопроводом із російським ТОВ "Газпром експорт". У квітні 2022 року "Газпром експорт" висунув Gasum вимогу про те, що платежі, узгоджені в договорі поставки, повинні здійснюватися не в євро, а в рублях. Gasum не прийняв цієї вимоги.

"Крім того, у компаній виникли суттєві розбіжності щодо деяких інших вимог, висунутих на підставі контракту. З цих причин Gasum передала справу в арбітраж відповідно до договору поставки" , – пояснили в компанії.

У листопаді 2022 року арбітражний суд ухвалив рішення у цій справі. Згідно з рішенням, Gasum не зобов'язана була здійснювати оплату ні в рублях, ні відповідно до запропонованого порядку оплати. Крім того, арбітражний суд зобов'язав Gasum і "Газпром експорт" продовжити двосторонні переговори за контрактом для вирішення ситуації, що склалася.

"Наразі переговори між Gasum і "Газпром експортом" завершено. Сторони не змогли розв'язати ситуацію протягом строку, визначеного арбітражним судом, і тому Gasum розірвав довгостроковий контракт на постачання природного газу з ТОВ "Газпром експорт" 22 травня 2023 року" , – заявили в компанії.

"Газпром експорт" припинив постачання трубопровідного природного газу на адресу Gasum у травні 2022 року, і відтоді постачання трубопровідного природного газу з Росії не здійснювали. Розірвання стосується тільки контракту на постачання трубопровідного газу. Довгостроковий контракт на постачання СПГ, укладений Gasum із "Газпром експортом", залишається чинним.