У РФ заявили, що "диверсійна група" ЗСУ зайшла у Бєлгородську область

На територію Грайворонського округу Бєлгородської області зайшла "українська диверсійно-розвідувальна група". Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков, повідомляє Слово і діло.

Він зазначив, що російські силовики вживають необхідних заходів.

"На територію Грайворонського округу зайшла "диверсійно-розвідувальна група ЗСУ". Збройні сили РФ разом із прикордонною службою, Росгвардією та ФСБ вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника. Подробиці повідомлятиму", – йдеться у повідомленні.

Місцеві Telegram канали пишуть, що "ДРГ" перебуває у Будинку культури у селі Гора-Поділ. Також є інформація, що готується евакуація.

Зазначимо, що у прикордонній Бєлгородській області Росії сьогодні, 22 травня, відбуваються дивні події. Зранку в регіоні було чути вибухи та оголошено повітряну тривогу. А місцевий губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що у Грайворонському окрузі "працювала ППО по українських ракетах". Також він заявив, що на регіон йде "масована інформаційна атака".