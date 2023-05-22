ЄС офіційно запустив місію для зміцнення безпеки Молдови
Євросоюз у понеділок 22 травня офіційно запустив цивільну місію для Молдови, метою якої буде підвищення стійкості країни перед гібридними загрозами, повідомляє Українська правда.
Про це йдеться в повідомленні Ради Європейського Союзу.
Метою місії, яку офіційно створили 24 квітня 2023 року на прохання влади Молдови, є сприяння зміцненню структур кризового управління Молдови та підвищення її стійкості до гібридних загроз, включаючи кібербезпеку та протидію іноземним інформаційним маніпуляціям та втручанням.
З цією метою місія надаватиме консультації на стратегічному рівні та визначатиме потреби у розбудові потенціалу.
Головою місії буде румунський дипломат Космін Дінеску. Командувачем цивільних операцій стане Стефано Томат, керуючий директор з питань цивільного планування та проведення операцій зовнішньополітичної служби ЄС.
Як пояснили в Брюсселі, місія необхідна у зв’язку з тим, що з початком повномасштабного вторгнення Росії помітно зросли зусилля з дестабілізації ситуації в Молдові. Ці зусилля становлять пряму загрозу стабільності та безпеці зовнішніх кордонів ЄС.
Влада Молдови попросила ЄС розгорнути цивільну місію у листі до глдави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля від 28 січня 2023 року.
Як відомо, 1 червня у Молдові відбудеться другий саміт Європейської політичної спільноти.