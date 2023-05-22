ГУР: "Легіон Свободи" та "РДК" проводять операцію в Бєлгородській області

Легіон "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. ﻿Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє Суспільне.

За його словами, операцію проводять виключно громадяни Росії.

"Так, сьогодні "Русский добровольческий корпус" та "Легион Свобода России", які складаються з громадян Російської Федерації розпочали операцію по звільненню цих територій Білгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення" , — сказав Юсов.

Близько 14:00 легіон "Свобода Росії" та РДК заявили, що "звільнили" Козинку Бєлгородської області й зайшли в населений пункт Грайворон.

Раніше губернатор Бєлгородської області Гладков заявив﻿, що на територію Грайворонського округу області зайшла "українська диверсійно-розвідувальна група".