Буданов звернувся до російських солдатів: Буде ще гірше

Начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов звернувся до російських військовослужбовців і закликав їх здаватися в полон, бо "буде ще гірше".

"Вже більше року кремлівський режим не може досягти жодної мети, поставленої на початку вторгнення в Україну. Я звертаюся до російських військових, до тих, кому пощастило вижити у м'ясних штурмах та розбитих окопах – буде ще гірше. У вас є вибір – померти чи врятувати своє життя" , - заявив глава ГУР.

Буданов розповів, що треба робити російським військовим, щоби вижити. Зокрема про проект "Хочу жити", який допомагає військовослужбовцям РФ.

Він повідомляє, що українські спецпідрозділи вже вивели сотні російських солдатів через лінію фронту: "Тепер вони у безпеці, живуть у нормальних умовах, під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста, з триразовим харчуванням, можливістю телефонувати додому та отримувати посилки".

Буданов додав, що всі, хто здався в полон за проектом "Хочу жити", оформляються, як ті, хто потрапив у полон у бою, тому в Росії їм продовжують нараховувати "бойові" та зарплату.

"У них також є вибір - пересидіти війну та повернутися додому, після її завершення, або не повертатися до Росії взагалі.