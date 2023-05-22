Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом

Парламентська асамблея НАТО одностайно визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим в Росії – рашизмом, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

За словами Чернєва, на сесії асамблеї у Люксембурзі ухвалили декларацію, яка містить одностайну підтримку парламентарів з країн НАТО міжнародного трибуналу, допомоги Україні до перемоги і після неї.

Крім того, документ визнає злочини Росії проти України геноцидом, засуджує ідеологію рашизму, підтримує відновлення територіальної цілісності, санкції, репарації, а також "план Маршалла" для України, зазначив нардеп.

"На сесії асамблеї в Люксембурзі ми добилися прийняття надзвичайно сильної декларації, яка буде мати далекосяжні політичні наслідки" , – констатував Чернєв.

Крім того, асамблея закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу, і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО.

"Це наша дипломатична перемога. Всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані" , – зазначив Чернєв.

Депутат наголосив, що завдяки цьому рішенню "фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладений".

"Парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами" , – додав депутат.

Як відомо, президент Володимир Зеленський наполягає, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити її членство в НАТО.

Україну не влаштує жодне інше рішення саміту НАТО у Вільнюсі в липні, окрім реальних кроків щодо її членства в Альянсі, заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба.