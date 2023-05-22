У Кремлі запевняють, що доповіли Путіну про прорив в Бєлгородській області

У Кремлі запевняють, що доповіли Путіну про прорив в Бєлгородській області
Фото: Wikipedia

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков запевнив, що Володимиру Путіну доповіли про прорив російського кордону у Бєлгородській області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє  РИА Новости із посиланням на заяву Пєскова.

За його словами, ведеться робота з видавлювання "українських диверсантів" з території Росії та знищення.

На його думку, метою "диверсії" є відвертання уваги від Бахмутського напрямку, щоб мінімізувати політичний ефект від "втрати" Бахмута.

Передісторія: 

  • 22 травня "Русский добровольческий корпус" і легіон "Свобода Росії" заявили про звільнення населених пунктів Козинка і Гора-Подол у Бєлгородській області. Вони додали, що зайшли в російський Грайворон і закликали жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і "не чинити опір". 
  • Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав події, які 22 травня відбуваються у Бєлгородській області Росії, створенням "смуги безпеки" для захисту українців.

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