У РФ заявляють, що "українські диверсанти" захопили будинок культури у селі Гора-Поділ

Так звані "українські диверсанти" здійснили захоплення будівлі Будинку Культури у селі Гора-Поділ Білгородської області, повідомляє Ділова столиця.

Таку інформацію надало джерело російського пропагандистського телеканалу Russia Today.

"Українські диверсанти захопили Будинок Культури у селі Гора-Поділ у Білгородській області. Про це повідомило джерело RT, близьке до адміністрації населеного пункту: "Їх оточили, працюємо"" , — йдеться в публікації, яка з'явилася в Telegram-каналі "RT російською".

Як повідомлялось, 22 травня телеграм-канали публікували відео "передбачуваного заходу українських танків на територію КПП "Грайворон" у Білгородській області". При цьому влада Бєлгородської області повідомляла лише про обстріл Грайворонського округу, але пізніше губернатор регіону В'ячеслав Гладков інформацію про ДРГ підтвердив.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив, що російські добровольці, що воюють за Україну на території Білгородської області, проводять операцію для створення смуги безпеки.