Губернатор Білгородської області заявив про поранених у результаті боїв з "диверсантами"

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в Грайворонському районі Білгородської області в результаті боїв з "диверсантами" постраждали шестеро мирних мешканців, повідомляє Ділова столиця.

Про це чиновник написав у своєму Telegram-каналі.

"Після обстрілу села Глотове Грайворонського округу до районної лікарні доставлено чоловіка та жінку з мінно-вибуховими пораненнями. Жінка перебуває в реанімації у тяжкому стані, чоловік у стані середнього ступеня тяжкості. Вся необхідна медична допомога надається" , — сказано в повідомленні.

У самому Грайвороні постраждали двоє чоловіків та одна жінка з осколковими пораненнями, у стані середнього ступеня тяжкості вони перебувають у лікарні.

Гладков стверджує, що снарядами пошкоджено будівлю адміністрації, а також 3 приватні житлові будинки, внаслідок чого вони спалахнули.

Крім того, за його словами, у селі Замостя снаряд нібито потрапив до дитячого садка, внаслідок чого він спалахнув. Також є постраждала жінка з пораненням руки, допомогу надано на місці.

Раніше, 22 травня, телеграм-канали публікували відео "передбачуваного заходу українських танків на територію КПП "Грайворон" у Білгородській області". При цьому влада Бєлгородської області повідомляла лише про обстріл Грайворонського округу, але пізніше губернатор регіону В'ячеслав Гладков інформацію про ДРГ підтвердив.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив, що російські добровольці, що воюють за Україну на території Білгородської області, проводять операцію для створення смуги безпеки.