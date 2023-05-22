Bloomberg: Apple може подолати позначку в $3 трлн ринкової капіталізації

Американський техногігант Apple рухається до того, щоб подолати позначку в $3 трлн ринкової капіталізації, повідомляє Новое время.

Про це пише Bloomberg.

З початку року акції Apple подорожчали на 35%, а ринкова вартість збільшилася на $690 млрд. Зараз капіталізація Apple становить майже $2,76 трлн.

Як зазначає агентство, цього року Apple та інші технологічні гіганти були лідерами ринку, оскільки інвестори тяжіли до компаній з найбільшими масштабами.

Це відбувається через ризики, пов’язані з потенційною рецесією, банкрутствами банків, а тепер і з ситуацією щодо стелі державного боргу США.

Також Bloomberg додає, що залишаються питання щодо вартості Apple, яка наразі у 28 разів більша за прогнозовані доходи компанії, а папери торгуються з преміумом до ринку.

На початку 2022 року капіталізація Apple ненадовго піднялася вище за $3 трлн, їй не вдалося закрити торги вище за цей рівень, а пік ознаменував початок спадного тренду, який призвів до падіння на 27% того року.

Якщо Apple досягне позначки в $3 трлн, вона стане першою компанією, якій це вдасться.

Раніше повідомлялося, що поставки комп’ютерів Apple впали на 40% за підсумками першого кварталу 2023 року, показавши найрізкіше зниження серед усіх великих виробників.