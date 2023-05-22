Зеленський: Очікуємо нові зустрічі та переговори - буде ще зброя
Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до нових зустрічей та переговорів, що дозволить Україні отримати ще зброю, повідомляє Українська правда.
Про це говорить звернення Зеленського.
"Ми вже почали готувати цей і найближчі тижні. Очікуємо нові зустрічі та переговори, поки більшою мірою – візити до нас, в нашу державу. Буде ще зброя для наших воїнів".
Він також повідомив, що керівництво держави робить все можливе, аби рішення саміту НАТО у Вільнюсі, який заплановано на 11 – 12 червня, "для нас було таким, яким спрацює".
Президент нагадав, що в декларації парламентської асамблеї НАТО зазначено "чітке визнання геноцидом злочинів Росії проти нашої держави, чітке засудження рашистської ідеології".
"Це правильна основа і для наших міжнародних організацій", - підкреслив він.
Зеленський повідомив про підготовку до кількох проміжних безпекових заходів у країнах-сусідах – тих, які найбільше підтримують Україну.
"Будуть і нові звернення заради розуміння світом України, заради зміцнення наших зв’язків із нашими партнерами", - пообіцяв президент.
Він пообіцяв, що буде продовжено "інтенсивну" зовнішню політику з різними "нестандартними формами" та з "максимум корисної уваги світу до України, до нашого захисту".
"Щоразу більше результатів для України – ППО, артилерія, бронетехніка, снаряди, тренування – все це обов’язково", - наголосив Зеленський.