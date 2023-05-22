ОВА: У Сумській області оголошено евакуацію жителів із прикордонних громад

У Сумській області оголошено евакуацію цивільних громадян з окремих населених пунктів Охтирської громади, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА у понеділок, 22 травня.

"Ворог значно підвищив вогневий вплив на територію окремих прикордонних громад Охтирського району. З метою недопущення загибелі людей в цих громадах здійснюються заходи щодо убезпечення жителів, в тому числі перевезення бажаючих в безпечні місця" , — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засобами транспорту ці громади забезпечені. На місці наразі перебувають керівництво районної військової адміністрації, представники поліції.

У військовій адміністрації наголосили, що ситуація в області контрольована. Громадян просять зберігати спокій і користуватися тільки офіційними джерелами інформації, не розповсюджувати чутки та фейки.

Як повідомлялось, протягом 20 травня росіяни здійснили сім обстрілів прикордоння Сумщини. Було зафіксовано 56 вибухів у чотирьох громадах.