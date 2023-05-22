В Держдепі прокоментували ситуацію у Білгородській області

В США, коментуючи ситуацію у Білгородській області Росії, заявили, що війну розпочала саме РФ, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер, повідомляє "Голос Америки".

"Ми дуже чітко прояснили українцям, що ми не даємо змоги і не заохочуємо атаки за межами українських кордонів. Але я вважаю, що важливо нагадати світові, що це Росія розпочала цю війну… Україна має право вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але агресором у цій війні є Росія" , – сказав він.

Раніше, 22 травня, телеграм-канали публікували відео "ймовірного заходу українських танків на територію КПП "Грайворон" у Білгородській області". При цьому влада Білгородської області повідомляла лише про обстріл Грайворонського округу, але пізніше губернатор регіону В'ячеслав Гладков інформацію про ДРГ підтвердив.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив, що російські добровольці, що воюють за Україну, на території Білгородської області проводять операцію для "створення смуги" безпеки.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що Грайворонському районі Білгородської області в результаті боїв з "диверсантами" постраждали шестеро мирних жителів.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що метою "диверсій" у Білгородській області є відволікання Україною уваги від втрати контролю над Бахмутом Донецької області.

У Білгородській області запроваджено спеціальний правовий режим контртерористичної операції.