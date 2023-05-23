NYT показало з висоти знищений вщент Бахмут
Американське видання The New York Times опублікувало знятий за допомогою безпілотника відеоматеріал, на якому задокументовані руйнування у спорожнілому після місяців війни Бахмуті Донецької області, повідомляє Українська правда.
У Бахмуті вже місяцями точиться найтриваліша і найкривавіша битва війни в Україні, пише NYT.
Кадри, зроблені 19 травня за допомогою безпілотника, зафіксували обпалені будівлі, зруйновані школи та вкриті вирвами парки, де колись було мирне місто. Бахмут знищений, констатує видання.
"Росіяни проголошують перемогу в цій битві. Українці, які завойовують околиці, кажуть, що загибель міста – це не кінець кампанії з вигнання росіян з руїн, а лише ще один етап у катастрофічній війні.
Однак поняття "переможця" кидає виклик тому, що так явно втрачено – багато життів і будинків у колись мирному місті, відомому своїми соляними шахтами та ігристим вином, здебільшого перетворилися на попіл…
У місті, наповненому смертю та руйнуваннями, ознаки життя є винятком", - повідомляє видання.