ISW: Події у Бєлгородській області спричинили паніку в Росії

Рейд бійців "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) у Бєлгородській області (РФ) викликав у російському інформпросторі паніку та непослідовну реакцію, а також критику за нездатність зміцнити кордони та слабкість зведених у регіонах укріплень.﻿ Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Початок та хід операції у Бєлгородській області

Підрозділи російського проукраїнського "РДК" та "ЛСР" здійснили рейд до Бєлгородської області в РФ 22 травня рано вранці. Російські джерела почали повідомляти, що їхній загін у складі двох танків, БТР та ще дев'яти бронемашин перетнув міжнародний кордон і взяв під контроль Козинку, селище Грайворонського району Бєлгородської області за 600 метрів від кордону з українською Сумською областю.

Декілька російських джерел стверджували, що угруповання потім взяло населені пункти Глотове і Гора Поділ (3 км і 5 км від кордону відповідно), хоча деякі блогери оспорювали такі твердження, натомість повідомляючи, що сили "РДК" дісталися тільки до Будинку культури в Глотовому.

Експерти ISW поки не виявила геолокаційного підтвердження того, що "РДК" чи "ЛСР" досягли Глотова або Гори Подолу. Кадри з геолокацією, опубліковані 22 травня, справді підтверджують, що "РДК" завдала удару по прикордонному посту біля Козинки, перш ніж перетнути кордон як мінімум з одним танком.

"РДК" також розмістила кадри, на яких видно тіло російського прикордонника на прикордонній станції, ймовірно, з прикордонного переходу біля Козинки.

Російські "воєнкори" пізніше стверджували, що російські війська повернули собі контроль над усіма трьома населеними пунктами. Деякі російські джерела додатково повідомляли, що сили РФ відбили атаку проукраїнських диверсійних груп біля Дронівки, приблизно за 22 км на північний захід від Козинки.

"РДК" додатково розмістила кадри, як повідомляється, за межами двох населених пунктів поблизу кордону у Брянській області РФ, проте аналітики ISW не спостерігали додаткових доказів чи обговорень дій у Брянській області 22 травня.

Що говорять в Україні про рейди "РДК" і "ЛСР"

Українські офіційні особи зазначили, що їм відомо про атаку, але заперечували будь-яку пряму участь ЗСУ. Прес-секретар Головного розвідувального управління Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що "РДК" і "ЛСР" складаються виключно з громадян РФ, і повідомив, що угруповання розпочали операцію в Бєлгородській області щодо "звільнення цих територій від так званого путінського режиму" та для створення "зони безпеки" біля кордону для захисту мирних жителів України від подальших обстрілів з боку РФ.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що наша держава спостерігає та вивчає ситуацію, але "не має до неї прямого відношення", зазначивши, що на тлі війни озброєні антивладні російські партизанські рухи неминучі.

Реакція влади РФ

Рейд викликав безліч відгуків з боку місцевих та федеральних російських властей. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков оголосив 22 травня про початок режиму контртерористичної операції з метою "забезпечення безпеки громадян Бєлгородської області"

У МНС Бєлгородської області повідомили, що не оголошували про евакуацію, і припустили, що деякі люди можуть йти за власним бажанням. Спікер російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Міноборони, ФСБ і Прикордонна служба РФ доповіли Володимиру Путіну про "спробу українських диверсантів прорватися в Бєлгородську область" і звинуватили Україну в інсценуванні інциденту, щоб відвернути увагу від ситуації в Бахмуті.

Російський "воєнкор" також стверджував, що військове керівництво РФ ухвалило рішення перекинути 74-ту мотострілецьку бригаду (41-а загальновійськова армія, Центральний військовий округ) до прикордонного району Бєлгородської області для відбиття атаки.

Паніка та критика

"Російський інформаційний простір відреагував такою ж панікою, фракційністю та непослідовністю, як і за значних інформаційних потрясінь" , - йдеться у публікації.

Деякі "воєнкори" зациклилися на тому, що "РДК" і "ЛСР" складаються в основному з росіян, і затаврували їх зрадниками РФ, інші також припустили, що атака була цілеспрямованою інформаційною операцією, покликаною відвернути увагу від Бахмута і викликати паніку в російському інформаційному просторі напередодні можливого українського контрнаступу.

Російський затятий націоналіст і блогер Ігор Гіркін зазначив, що він давно попереджав, що такі транскордонні рейди можуть бути частиною ширшої української стратегії контрнаступу.

А засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин скористався інцидентом, щоб звинуватити російський уряд та його бюрократичну інерцію у сприянні атаці, а також розкритикував Міноборони РФ за нездатність зміцнити кордони та захистити Росію.

Перша лінія російських оборонних укріплень, що спостерігається, проходить в 2 км від Гори Подолу, і припущення про те, що силам "РДК" вдалося прорвати оборонну лінію, підкреслює слабкість таких укріплень, принаймні, коли вони не повністю укомплектовані добре підготовленими та добре екіпірованими солдатами, звертають увагу аналітики.

У той час як більшість "воєнкорів" відреагували відносно по-різному: занепокоєнням, тривогою і гнівом, інформаційний простір не злився навколо однієї зв'язкової реакції, що свідчить насамперед про те, що атака застала російських коментаторів зненацька, резюмують в ISW.

Ключові висновки

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці будуть виведені з усієї лінії фронту в Україні після 1 червня, щоб відновитися і тренуватися протягом приблизно двох місяців.

Українські офіційні особи заявили, що 22 травня у Бахмуті та його околицях тривали обмежені бої.

Російська інформаційна реакція на нібито захоплення Бахмута досі була зосереджена на боротьбі за відповідальність за перемогу, а не на обговоренні воєнної ситуації. Надмірна зосередженість на заяві про перемогу в Бахмуті відволікає від небезпечної російської військової ситуації в Бахмуті та навколо нього, наголошуючи на вагу впливу Пригожина в інформаційному просторі.

У ніч із 21 на 22 травня війська РФ завдали ще одного великомасштабного ракетно-безпілотного удару по українській інфраструктурі.

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на Куп'янському напрямі.

Російські сили досягли незначних успіхів у районі Авдіївки та не проводили жодних підтверджених чи заявлених наземних атак у західній частині Донецької області.

Повідомляється, що Запорізька АЕС втратила електроенергію всьоме з початку війни.

Повідомляється, що російські військові скорочують тривалість навчання засуджених, щоб компенсувати значні втрати.

Російська окупаційна "влада" оголосила, що на окупованих територіях почалося попереднє "голосування" за правлячу партію "Єдина Росія".

Нагадаємо, за даними інтерактивної карти DeepState, станом на вечір 22 травня операція в Бєлгородській області РФ охопила майже 5 квадратних кілометрів.