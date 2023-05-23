Генштаб про втрати РФ за добу: майже 500 солдатів та 40 артилерійських систем

Генштаб про втрати РФ за добу: майже 500 солдатів та 40 артилерійських систем
Фото: Facebook

За минулу добу, внаслідок бойових дій в Україні, російська армія втратила 480 військових загиблими, а також 40 артилерійських систем, 34 безпілотники, гелікоптер та іншу техніку.

 Про це йдеться﻿ в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 23.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 204 360 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 789 (+4),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 419 (+12),
  • артилерійських систем – 3318 (+40),
  • РСЗВ – 565 (+0),
  • засобів ППО ‒ 327 (+0),
  • літаків – 309 (+0),
  • гелікоптерів – 295 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 864 (+34),
  • крилатих ракет ‒ 1 015 (+4),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10),
  • спеціальної техніки ‒ 433 (+6).

Дані уточнюються.

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