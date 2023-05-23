Генштаб про втрати РФ за добу: майже 500 солдатів та 40 артилерійських систем
За минулу добу, внаслідок бойових дій в Україні, російська армія втратила 480 військових загиблими, а також 40 артилерійських систем, 34 безпілотники, гелікоптер та іншу техніку.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 23.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 204 360 (+480) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 789 (+4),
- бойових броньованих машин ‒ 7 419 (+12),
- артилерійських систем – 3318 (+40),
- РСЗВ – 565 (+0),
- засобів ППО ‒ 327 (+0),
- літаків – 309 (+0),
- гелікоптерів – 295 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 864 (+34),
- крилатих ракет ‒ 1 015 (+4),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10),
- спеціальної техніки ‒ 433 (+6).
Дані уточнюються.