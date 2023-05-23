Генштаб про втрати РФ за добу: майже 500 солдатів та 40 артилерійських систем

За минулу добу, внаслідок бойових дій в Україні, російська армія втратила 480 військових загиблими, а також 40 артилерійських систем, 34 безпілотники, гелікоптер та іншу техніку.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 23.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 204 360 (+480) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 789 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 7 419 (+12),

артилерійських систем – 3318 (+40),

РСЗВ – 565 (+0),

засобів ППО ‒ 327 (+0),

літаків – 309 (+0),

гелікоптерів – 295 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 864 (+34),

крилатих ракет ‒ 1 015 (+4),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10),

спеціальної техніки ‒ 433 (+6).

Дані уточнюються.