Повітряні сили ЗСУ вночі знищили 6 "Шахедів" — командування

Уночі 23 травня Повітряні сили ЗСУ знищили 6 ворожих ударних безпілотників Shahed-136/131. Також протягом минулої доби українські військові збили два розвідувальні дрони "Мерлін-ВР".

Про це йдеться в повідомленні﻿ командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зокрема, два ворожих "Шахеда" та один "Мерлін-ВР" знищено в небі над Миколаївською областю, додали﻿ в повітряному командуванні "Південь".

Усього за минулу добу українські військові знищили 34 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, повідомляли﻿ в Генштабі.